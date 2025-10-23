Der DAX ist nach zwei Gewinntagen zu Wochenbeginn am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Ende lag er 0,7 Prozent im Minus bei 24.151,13 Zählern. Auch der Start in den Donnerstag dürfte schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Zähler.Im Blickfeld dürften nach den nachbörslichen Quartalszahlen vom Mittwoch vor allem SAP, Tesla und IBM stehen. Auch heute steht wieder eine Reihe von Zahlen auf dem Programm. Es berichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär