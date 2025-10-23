Der DAX ist nach zwei Gewinntagen zu Wochenbeginn am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Am Ende lag er 0,7 Prozent im Minus bei 24.151,13 Zählern. Auch der Start in den Donnerstag dürfte schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.114 Zähler.Im Blickfeld dürften nach den nachbörslichen Quartalszahlen vom Mittwoch vor allem SAP, Tesla und IBM stehen. Auch heute steht wieder eine Reihe von Zahlen auf dem Programm. Es berichten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.