EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Wohnen SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Wohnen SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.10.2025 / 08:01 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Deutsche Wohnen SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/geschaeftsberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/annual-reports



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/publikationen-events/geschaefts-und-zwischenbericht/zwischenberichte-und--mitteilungen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026

Ort: https://ir.deutsche-wohnen.com/en/publications-and-events/reports/interim-reports





