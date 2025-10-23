HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Robustheit von "absolutem Luxus" unterstrichen, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zum Geschäft der Franzosen./rob/ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: FR0000052292





