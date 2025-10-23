Zürich - Die Anzahl offener Stellen im Schweizer Arbeitsmarkt ist im dritten Quartal leicht gesunken. Insgesamt sei der Rückgang trotz einer nahezu stagnierenden Wirtschaft moderat geblieben, heisst es im Adecco Group Swiss Job Market Index. Gegenüber dem Vorquartal ging die Anzahl der offenen Stellen um 0,2 Prozent zurück, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsmarktindex des Schweizer Arbeitsvermittlers und der Universität Zürich zu entnehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab