Bad Ragaz - Das Messtechnik-Unternehmen Inficon hat im dritten Quartal die Talfahrt fortgesetzt. Die Geschäfte in den USA und in China knickten ein. Das Ostschweizer Unternehmen erlitt erneut einen Gewinneinbruch. Der Umsatz fiel um 4,9 Prozent auf 163,9 Millionen US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. Organisch betrug das Minus gar 7,0 Prozent. Die Bruttogewinnmarge schrumpfte auf 43,0 Prozent von 47,4 Prozent im Vorjahr. Die meisten ...

