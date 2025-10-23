Karlsruhe - DM-Chef Christoph Werner glaubt nicht, dass das verstärkte Engagement der Drogeriemarktkette im Gesundheitssektor das Apothekensterben beschleunigen wird.



"Unser Einstieg in den Markt betrifft zudem nur apothekenpflichtige, aber nicht verschreibungspflichtige Produkte", sagte der Vorsitzende der DM-Geschäftsführung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Der überwiegende Teil des Umsatzes der Apotheken kommt aus verschreibungspflichtigen Produkten." Deswegen sei er überzeugt, dass der Einstieg in diesen Markt für das Wohlergehen der Apotheken eine eher untergeordnete Bedeutung habe.



Bis zum Ende des Jahres will DM auf seiner Webseite eine Online-Apotheke integrieren. Dann sollten dort nicht verschreibungspflichtige, aber apothekenpflichtige Medizinartikel angeboten werden. Gleichzeitig sagte Werner, dass DM ein Drogeriemarkt bleibe. Man passe das Sortiment lediglich an die Bedürfnisse der Kunden an. Spekulationen darüber, dass es unter der DM-Eigenmarke Mivolis eine eigene Online-Apotheke geben könnte, wies Werner zurück. "Nein, das wäre rechtlich auch problematisch, weil Mivolis eben nicht in allen Indikationen angeboten werden darf. Eine 'Mivolis-Apotheke' wird es nicht geben."



Mit Blick auf die abnehmende Zahl von Apotheken - Werner nannte vor allem das Nachfolgeproblem als Grund - schlug der DM-Chef neue Wege beim Notdienst vor: "Zum Beispiel über Krankenhäuser: Diese verfügen bereits über Apothekensortimente und könnten sie so erweitern, dass sie auch Notdienste übernehmen. So müsste man nicht nachsehen, welche Apotheke gerade Notdienst hat."



Auf die Frage, ob bei DM künftig Apotheker arbeiten könnten, verwies Werner auf den rechtlichen Rahmen, der einen solchen Einsatz in den Filialen nicht zulasse. "Sollte sich der regulatorische Rahmen ändern, ist vieles denkbar - international gibt es Beispiele für Apotheken in Lebensmittelgeschäften oder Drogeriemärkten."





© 2025 dts Nachrichtenagentur