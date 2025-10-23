Die US-Krankenversicherer kommen nicht zur Ruhe. Am Mittwochabend hat der Gesundheitsdienstleister Molina Healthcare die Anleger mit enttäuschenden Zahlen erneut verunsichert. Die Aktie brach daraufhin um rund ein Fünftel ein. Auch das Papier von UnitedHealth wurde von den negativen Vorgaben von Molina Healthcare belastet.Mit einem Umsatzplus von elf Prozent auf knapp 11,5 Milliarden Dollar übertraf Molina Healthcare zwar die Markterwartung. Doch die Profitabilität ließ mehr als zu wünschen übrig: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär