Die US-Krankenversicherer kommen nicht zur Ruhe. Am Mittwochabend hat der Gesundheitsdienstleister Molina Healthcare die Anleger mit enttäuschenden Zahlen erneut verunsichert. Die Aktie brach daraufhin um rund ein Fünftel ein. Auch das Papier von UnitedHealth wurde von den negativen Vorgaben von Molina Healthcare belastet.Mit einem Umsatzplus von elf Prozent auf knapp 11,5 Milliarden Dollar übertraf Molina Healthcare zwar die Markterwartung. Doch die Profitabilität ließ mehr als zu wünschen übrig: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.