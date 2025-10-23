

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.10.2025 / 08:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Roland Nachname(n): Mechtler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

b) LEI

529900GPOO9ISPD1EE83

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Schuldtitel ISIN: AT000B079330

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 100,00 EUR 30.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 100,00 EUR 30.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





23.10.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News