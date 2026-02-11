Man kennt Martin (Hauer), der im Juli 2026 Michael (Höllerer) als Generaldirektor bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG (samt Holding) nachfolgen wird, noch recht wenig. Die Neubestellung wurde nötig, weil Michael im Juli zum CEO der Raiffeisen Bank International (RBI) aufsteigt (hier lesen). Martin wird sozusagen zum Aufseher von Michael, da er als Generaldirektor des größten Aktionärs (RLB NÖ-Wien AG hält 25 Prozent!) der RBI natürlich im Aufsichtsrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
