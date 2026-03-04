Claudia Süssenbacher hat offenbar Lust auf eine neue Herausforderung und verlässt im Oktober 2026 bereits nach 3,5 Jahren den Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG inklusive Holding. Ihr neuer Arbeitgeber ist die BayernLB, wo sie als Risikovorständin andockt. Schade, Claudia ist eine ausgezeichnete Managerin und hat dem Raiffeisen-Reich durch ihre erfrischende Art zu mehr Offenheit verholfen.Claudia folgt damit in gewisser Weise dem Beispiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
