München (ots) -- DAZN und Queensberry bringen die großen Boxnächte endlich zurück nach Deutschland: Agit Kabayel, WBC Interimsweltmeister und einer der aktuellen Top-5 Schwergewichtskämpfer der Welt, setzt seinen Titel in seiner deutschen Heimat aufs Spiel - live nur auf DAZN aus der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen- Kabayel führt das deutsche Boxen zurück auf die große Bühne - und schreibt in seiner Heimat dem Ruhrgebiet das nächste Kapitel im traditionsreichen deutschen Schwergewicht- Es ist das größte Box-Event auf deutschem Boden seit dem Ende der Klitschko-Ära: Am 10. Januar 2026 beginnt live auf DAZN eine neue Zeitrechnung des deutschen Boxens- Fight im Januar dient Agit Kabayel auch zur Vorbereitung, um möglicherweise im Jahr 2026 gegen Superstar Oleksandr Usyk anzutreten- DAZN unterstreicht mit dem Kampf in Oberhausen seine Rolle als globale Heimat des Boxens - und das ist erst der Anfang: Ziel von DAZN und Kabayel ist es, das Boxen in Deutschland zurück ins Rampenlicht zu führen- Die größten Kämpfe gehören DAZN: Nur DAZN zeigt weltweit die größten Boxkämpfe mit den absoluten Topstars wie Oleksandr Usyk, Tyson Fury, Agit Kabayel, Joseph Parker uvm., sowie die stärksten MMA-Ligen der Welt inklusive der UFC, PFL, Rajadamnern World Series und King of Kings - alles an einem Ort, nur auf DAZNEs ist die Nachricht, auf die alle Box-Fans in Deutschland gewartet haben: DAZN bringt gemeinsam mit Queensberry Promotions die großen Boxnächte zurück! Die deutsche Schwergewichtshoffnung Agit Kabayel kehrt am 10. Januar 2026 live auf DAZN in seine Heimat, das Ruhrgebiet, zurück. Und wenn der WBC-Interimsweltmeister in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen in den Ring steigt, steht weit mehr als sein Titel auf dem Spiel - gemeinsam mit DAZN läutet er den Beginn einer neuen Ära des deutschen Boxens ein.Nur DAZN bringt diesen historischen Moment live zu allen Fans weltweit - exklusiv und mit allem, was große Fights ausmacht: Spannung, Emotion und Weltklasse-Boxen auf höchstem Niveau. Kabayel will vor heimischem Publikum beweisen, dass er bereit ist für den ganz großen Wurf - den Sprung an die absolute Spitze des Schwergewichts.Agit Kabayel, WBC Interimschampion im Schwergewicht, sagt: "Ich danke DAZN für das Vertrauen und kann es kaum erwarten, endlich wieder vor meinen Fans in Deutschland zu kämpfen. Mein Ziel ist klar: Den WM-Gürtel zurück nach Deutschland bringen."Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region und Belgien, sagt: "Dieser Kampf ist mehr als nur ein Sportereignis - er ist ein Statement. DAZN bringt die goldene Ära des Boxens nach Deutschland zurück. Mit Agit Kabayels Heimkehr lassen wir die Magie der großen Boxnächte und die Begeisterung einer ganzen Sportart wieder aufleben - genau dort, wo sie hingehört. Und damit vereinen wir langjährige Boxfans mit einer neuen Generation, die die Faszination dieses Sports für sich entdeckt."Frank Warren, Gründer von Queensberry Promotions, ergänzt: "Das ist ein bedeutender Moment - für Queensberry, DAZN und vor allem für die deutschen Boxfans. Deutschland hat eine großartige Boxtradition und im Laufe der Jahre viele außergewöhnliche Champions hervorgebracht. Unser Ziel bei Queensberry ist es nun, die größten Boxnächte zurück nach Deutschland zu bringen - und was wäre ein besserer Start als mit einem der besten Schwergewichtler der Welt, Agit Kabayel, als Headliner. Die Fightcard wird voller deutscher Talente sein, und am 10. Januar wird Oberhausen etwas ganz Besonderes erleben."Der Kampf - "Homecoming" in OberhausenAm Samstag, den 10. Januar 2026, trifft sich die Boxwelt im Ruhrgebiet. Agit Kabayel steigt als WBC-Interimsweltmeister erstmals als Titelträger in Deutschland in den Ring - und das ausgerechnet vor seiner Heimatkulisse im Ruhrgebiet. Dieser Abend wird zum Symbol für das, was dem Boxen in Deutschland viele Jahre gefehlt hat: große Nächte, deutsches Publikum, internationale Aufmerksamkeit. Es ist das größte Box-Event auf deutschem Boden seit der Klitschko-Ära - ein "Homecoming", welches das Feuer für den Boxsport in Deutschland neu entfacht und an die glanzvollen Zeiten der 1990er-Jahre erinnert, als Namen wie Henry Maske, Graciano Rocchigiani, Axel Schulz, Sven Ottke oder Dariusz Michalczewski deutsche Wohnzimmer füllten und Boxen Millionen begeisterte. Gemeinsam wollen DAZN und Kabayel an diese Ära anknüpfen - und das Boxen in Deutschland zurück ins Rampenlicht führen.Der Fighter - Agit Kabayel: Deutschlands neue Schwergewichts-HoffnungGeboren in Leverkusen, aufgewachsen im Ruhrgebiet, steht Agit Kabayel wie kaum ein anderer für die Tugenden seiner Region: Disziplin, Bodenständigkeit und unerschütterlicher Wille. Er verkörpert die neue Generation deutscher Boxer - authentisch, hungrig, bereit für den WM-Titel. Mit dem Gewinn des WBC Interim-Title im Februar 2025 ist er legitimer Anwärter auf den ersten deutschen Schwergewichts-Weltmeistertitel seit Max Schmeling. Kabayel steht für spektakuläre Knock-outs: Auf dem Weg in die Weltspitze, wo er nun angekommen ist, konnte er seine letzten fünf Kämpfe per K.o. gewinnen. Sein kommender Fight dient auch der Vorbereitung, um möglicherweise 2026 gegen Oleksandr Usyk um den Titel des unumstrittenen Weltmeisters anzutreten.Als globale Heimat des Boxens zeigt DAZN schon heute exklusiv die größten Boxkämpfe mit den absoluten Topstars wie Oleksandr Usyk, Tyson Fury, Agit Kabayel, Joseph Parker uvm., sowie darüber hinaus auch die stärksten MMA-Ligen der Welt inklusive der UFC, PFL, Rajadamnern World Series und King of Kings - alles an einem Ort, nur auf DAZN, bereits ab 19,99 EUR mit dem Paket Super Sports.