Bern - Die Schweizer Pharmaindustrie hat im vergangenen Jahr rund 262 Millionen Franken an Ärztinnen und Ärzte, Spitäler und andere Akteure bezahlt. Spitzenreiter war AstraZeneca mit 30 Millionen Franken. Das geht aus der Selbstdeklaration von über 60 Pharmafirmen hervor. Die Industrie weist ihre Zahlungen seit 2015 aufgrund ihres Pharma-Kooperations-Kodex aus. Seinerzeit lagen diese Zuwendungen an Fachpersonen und Gesundheitsorganisationen noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
