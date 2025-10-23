Die italienische Großbank Unicredit hat im dritten Quartal ein überraschend starkes operatives Ergebnis vorgelegt. Konzernchef Andrea Orcel sieht sich auf Kurs zum Jahresziel von 10,5 Milliarden Euro. Die Commerzbank-Beteiligung von knapp 30 Prozent soll nicht weiter erhöht werden. "Wir sind derzeit entschlossen, unterhalb der vollständigen Übernahmeschwelle zu bleiben", sagte Orcel gegenüber Analysten. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um knapp fünf Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag