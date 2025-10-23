Chur - Inventx verstärkt ihre AI-Initiativen und intensiviert in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit IBM. Dabei wird IBM watsonx als zentraler Software-Stack der KI-Plattform in der ix.Cloud etabliert. Damit erhalten Schweizer Banken und Versicherungen Zugang zu modernster KI-Technologie - betrieben in Schweizer Rechenzentren und unter Berücksichtigung von Datenschutz, Datensouveränität und regulatorischen Vorgaben. Gleichzeitig bleibt die ...

