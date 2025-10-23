© Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit dem neu vorgestellten Robotersystem "Blue Jay" will Amazon die Effizienz seiner Lagerhäuser dramatisch steigern - und könnte dabei Milliarden einsparen. Am Mittwoch stellte Amazon das System "Blue Jay" offiziell vor. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Roboterarmen, die an einer schienengeführten Konstruktion hängen und mit Saugvorrichtungen ausgestattet sind, um Produkte verschiedenster Formen und Größen zu greifen. Was bislang drei separate Arbeitsstationen erforderte, erledigt Blue Jay künftig in einem Schritt: Auswahl, Sortierung und Konsolidierung von Artikeln. Der Konzern beschreibt das System als "eine neue Generation robotischer Arbeitsplätze, die effizienter arbeiten und …