Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports





