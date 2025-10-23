Fresenius Medical Care (FME) wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 4. November veröffentlichen. Nach gemischten Resultaten im ersten Halbjahr mit lediglich +2 % Umsatzwachstum yoy und einem schwächeren als erwarteten +11 % yoy-Anstieg beim bereinigten EBIT, dürfte sich im dritten Quartal ein ähnlicher Trend fortsetzen. Der Konsens erwartet ein Umsatzwachstum von 4 % auf 4,95 Mrd. EUR (mwb-Schätzung: 4,86 Mrd. EUR, +2 % yoy) und ein bereinigtes EBIT von 559 Mio. EUR (implizite Marge: 11,3 %) gegenüber unserer Schätzung von 500 Mio. EUR (Marge: 10,3 %). Das Management zeigt sich zuversichtlich, die Jahresziele 2025 zu erreichen. Angesichts der bislang schwächeren Dynamik im ersten Halbjahr müsste FME jedoch in der zweiten Jahreshälfte sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT deutlich zulegen, um die Ziele zu erfüllen. Wir bestätigen unsere Schätzungen und das Kursziel von 49,00 EUR. Aufgrund des jüngsten Kursanstiegs stufen wir die Aktie jedoch von Kaufen auf Halten herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fresenius-medical-care-ag





© 2025 mwb research