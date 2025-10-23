ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx



