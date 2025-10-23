NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Autobauer habe die Konsensschätzung marginal übertroffen, aber Überraschungen habe es nicht gegeben, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
