Vor dem Auslaufen des US-Steuerbonus für Elektroautos hat Tesla im dritten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. Doch beim Gewinn gab es eine herbe Enttäuschung. Die Aktie fällt im Anschluss deutlich. Der Elektroautobauer setzte von Juli bis September 28,1 Milliarden US-Dollar um - deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 26,4 Milliarden US-Dollar. Der Boom kam vor allem, weil viele US-Kunden sich noch schnell einen Steuerbonus für Elektrofahrzeuge sichern wollten, bevor dieser ...

