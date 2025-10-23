FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen des Diagnostikkonzerns dürfte erneut ein schwaches Quartal mit einem weiter nachlassenden Umsatzwachstum belegen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ähnlich wie 2024 dürften Auslieferungen ins Schlussquartal verschoben worden sein. Dieses müsse dann eine deutlich verbesserte Profitabilität zeigen, um die für das Jahr angepeilte Marge zu erreichen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000STRA555





