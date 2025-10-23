Die exponentielle Zunahme des globalen Datenvolumens stellt unsere digitalen Infrastrukturen vor immense Herausforderungen: Die Masse an generierten Daten bringt bestehende Systeme an ihre Grenzen und verursacht erhebliche Umweltbelastungen. Insbesondere durch den Einsatz generativer KI (künstliche Intelligenz) steigt der Energie- und Wasserbedarf von Rechenzentren enorm. Unternehmen setzen daher zunehmend auf nachhaltige KI-Strategien (Frugal AI), ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.