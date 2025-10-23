Die AMS-Osram-Aktie fiel zuletzt durch einen Anstieg von rund +17% auf. Ursache hierfür waren Gerüchte um eine Kooperation mit Meta. Mittlerweile konsolidierte sie wieder und steht am Donnerstag aktuell bei 12,20 Schweizer Franken (SFR). Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Gerüchte um Kooperation mit Meta Zuletzt gab es Gerüchte, dass eine Kooperation des österreichischen Unternehmens mit dem US-Tech-Giganten Meta bevorsteht. Dabei geht es um die gemeinsame ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.