Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
Tradegate
21.10.25 | 15:48
632,00 Euro
+0,48 % +3,00
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
META PLATFORMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
META PLATFORMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
631,70631,8015:51
631,50631,8015:50
Markus Weingran
21.10.2025 15:27 Uhr
169 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Neuer Seltene Erden Deal: Alcoa heiß auf Gallium, bandeln AMS-Osram und Meta an & Wasserstoff fürs Depot!

Die USA und Australien haben einen neuen Deal geschlossen, um die Abhängigkeit von Seltenen Erden aus China zu reduzieren. Nicht nur kleine Explorer, auch alte Bekannte profitieren von dem neuen Deal!Nach Rüstungsaktien sind jetzt Seltene Erden das neue Schlüsselwort, auf das Anleger anspringen. Bestes Beispiel dafür ist die Aktie von Cleveland-Cliffs. Nach den Quartalszahlen, die eher die Erwartungen verfehlt haben, tauchte die Aktie vorbörslich ab. Die negative Stimmung kippte jedoch rasch ins Positive, da Cleveland-Cliffs in der folgenden Pressekonferenz ankündigte, sich künftig verstärkt der Verarbeitung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien widmen zu wollen. Am Ende des …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.