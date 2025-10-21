Neuer Seltene Erden Deal: Alcoa heiß auf Gallium, bandeln AMS-Osram und Meta an & Wasserstoff fürs Depot!

Die USA und Australien haben einen neuen Deal geschlossen, um die Abhängigkeit von Seltenen Erden aus China zu reduzieren. Nicht nur kleine Explorer, auch alte Bekannte profitieren von dem neuen Deal!Nach Rüstungsaktien sind jetzt Seltene Erden das neue Schlüsselwort, auf das Anleger anspringen. Bestes Beispiel dafür ist die Aktie von Cleveland-Cliffs. Nach den Quartalszahlen, die eher die Erwartungen verfehlt haben, tauchte die Aktie vorbörslich ab. Die negative Stimmung kippte jedoch rasch ins Positive, da Cleveland-Cliffs in der folgenden Pressekonferenz ankündigte, sich künftig verstärkt der Verarbeitung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien widmen zu wollen. Am Ende des …Den vollständigen Artikel lesen ...
