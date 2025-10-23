FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS WH SMITH TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 675 (1310) PENCE - BARCLAYS RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6300 (5600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 450 (465) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 550 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS MORGAN ADVANCED MATERIALS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 5.20 (6) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES IAG PRICE TARGET TO 620 (390) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 240 (245) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 245 (235) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5800 (5700) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 210 (203) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1450 (1400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 242 (234) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 390 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 500 (435) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 500 (435) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6400 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM'
