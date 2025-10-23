Mitteilungen der PNE AG:
PNE verkauft in Frankreich zwei Windparkprojekte mit einer Gesamtleistung von 25,7 MW- JP Energie Environnement übernimmt Windpark "Clermont-en-Argonne" - Windpark "Genouillé" an Sorégies verkauft - Verkauf unterstreicht die Bedeutung des französischen Markts für die PNE-Gruppe - Weitere Verkaufsprozesse sind weit fortgeschritten
Die PNE-Gruppe ist weiter auf dem französischen Markt erfolgreich und hat den Verkauf von zwei Premium-Windparkprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH