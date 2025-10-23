Applied Digital stärkt seine Position im KI-Infrastrukturmarkt mit einem neuen 15-Jahres-Vertrag über 200 Megawatt. Anleger schicken die Aktie trotzdem ins Minus.Die Applied Digital Corporation hat am Mittwoch einen milliardenschweren Infrastrukturvertrag mit einem nicht namentlich genannten US-Hyperscaler unterzeichnet. Der Vertrag, der auf rund 5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, umfasst eine Laufzeit von etwa 15 Jahren und betrifft 200 Megawatt an Rechenkapazität am neuen Polaris Forge 2 Campus in North Dakota. Trotz der Größe des Deals reagierten Anleger skeptisch: Die Aktie des Rechenzentrumsbetreibers schloss am Mittwoch 5,9 Prozent tiefer bei 30,62 US-Dollar, nachdem sie bereits …

