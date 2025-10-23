Es ist ordentlich Bewegung an den Börsen. Nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch bei Rohstoffen und Kryptos. Besonders im Fokus stehen gerade Silber und Ethereum. Bei beiden kam es zuletzt zu größeren Korrekturen, die - aus unterschiedlichen Gründen - eine durchaus interessante Einstiegsgelegenheit bieten.Bei den Aktien rücken jetzt wieder die Quartalszahlen ins Visier der Anleger. Das gerade vorgelegte Zahlenwerk von Tesla hat keine Jubelstürme ausgelöst. Aber das war auch gar nicht erforderlich. ...

