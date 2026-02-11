DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - VW-Finanzchef Arno Antlitz hat nach dem überraschend hohen Geldzufluss im Jahr 2025 den Vorwurf der Bilanzkosmetik zurückgewiesen. Die Verbesserung des Netto-Cashflows auf 6 Milliarden Euro sei Ergebnis "intensiver Kostenarbeit", erklärte er in einem im VW-Intranet veröffentlichten Interview, welches das Handelsblatt einsehen konnte. An der Kennzahl hängen etwa Dividenden und Vorstandsboni. Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte eine unzureichende interne Kommunikation und forderte Aufklärung über die Hintergründe. (Handelsblatt)

CONDOR - Die Ferienfluggesellschaft Condor hat einen Partner gefunden, der Urlauber zum Drehkreuz in Frankfurt bringen soll: Im Sommer wird German Airways mit zwei Regionaljets der Marke Embraer für Condor im Einsatz sein. Die Zusammenarbeit mit German Airways ermögliche es Condor, insbesondere in der Hochsaison flexibel auf die Nachfrage zu reagieren und ein stabiles Flugangebot anzubieten, bestätigte das Unternehmen Informationen des Handelsblatts. (Handelsblatt)

TESLA - Drei Wochen vor der Betriebsratswahl im deutschen Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide eskaliert der Streit mit der Gewerkschaft IG Metall mit einem Polizeieinsatz. Das Unternehmen wirft einem Gewerkschaftsmitglied vor, die Betriebsratssitzung am Dienstag heimlich aufgezeichnet zu haben. Weil er sich weigerte, seinen Rechner dem Werkschutz auszuhändigen, verständigte die Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz die Behörden. Die Polizei beschlagnahmte den Laptop des Gewerkschafters, der auf Einladung der gewerkschaftlich organisierten Betriebsräte an der Sitzung teilgenommen hatte. Ein Sprecher der IG Metall weist den Vorwurf zurück. (Handelsblatt)

