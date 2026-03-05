© Foto: Jacek Boczarski - picture alliance / AnadoluDie Bank of America stuft Tesla wieder auf "Kaufen" hoch. Analyst Alexander Perry sieht enormes Potenzial durch Robotaxis, Software und den humanoiden Roboter Optimus.Die Bank of America setzt wieder auf Tesla, wie CNBC berichtet. Das Institut nimmt die Bewertung des Elektroautobauers erneut auf und stuft die Aktie mit "Buy" ein. Zuvor hatte die Bank das Papier mit "Hold" geführt. Analyst Alexander Perry nennt ein Kursziel von 460 US-Dollar und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 420,90 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Ein Blick auf die Trefferquote des Analysten relativiert jedoch die Euphorie: Laut TipRanks liegt Perrys Erfolgsquote bei 37 …Den vollständigen Artikel lesen
