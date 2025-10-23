FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursverluste der SAP -Aktie nach der Quartalsbilanz des Software-Riesen haben am Donnerstag auch den Dax belastet. Dieser fiel gegen Mittag um 0,3 Prozent auf 24.074 Zähler und weitete damit die Verluste vom Vortag aus. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.

"Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild des Dax sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der Dax möglichst halten sollte.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,1 Prozent auf 30.049 Punkte moderat im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent.

SAP-Aktien fielen nach anfänglichen Gewinnen um 2,5 Prozent. Die Walldorfer werden wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei den Wachstumszielen für dieses Jahr. Allerdings habe das Management in einer Telefonkonferenz positive Signale für die Produkt-Pipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb Analyst Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF. Mit Teamviewer und Nemetschek gaben zwei weitere Software-Aktien nach.

Siemens Energy setzten sich mit plus 3,1 Prozent an die Spitze des Dax. Hier griffen Anleger wieder zu, nachdem der Kurs zuletzt vom Rekordhoch um über 13 Prozent gefallen war.

RWE zählten mit minus 1,2 Prozent zu den Verlierern im Dax. Die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

Ein stark steigender Ölpreis belastete die Lufthansa -Aktien, die um 1,2 Prozent fielen. Der Ölpreis profitiert von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen. Hinzu kam die Streichung der Kaufempfehlung durch die Citigroup für die Lufthansa-Aktien.

Unter den kleineren Titeln fielen Atoss Software mit einer Kurs-Rally von fast 10 Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/mis

