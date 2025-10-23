Unterföhring (ots) -23. Oktober 2025. Vier Musiklegenden der Vergangenheit. Vier Chartstürmer der Gegenwart. Und ein Moderathore: Thore Schölermann moderiert die neue ProSieben- und Joyn-Show "Staying Alive - Stars singen mit Legenden".In den zwei Folgen der neuen Musikshow singen Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha Duette mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury. Möglich macht das die modernste Technik.Produziert wird "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" von der EndemolShine Germany. Die Aufzeichnungen für die Show finden am 25. und 28. Oktober in Köln statt. Resttickets gibt es unter Staying Alive | MyShow (https://myshow.de/formats/staying-alive)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6143640