Stettbach - Steigende Immobilienpreise machen Neukäuferinnen und Neukäufer immer mehr zu schaffen. Mittlerweile greifen 48% bei der Erfüllung des Wohntraums auf Pensionskassengelder zurück, um die Eigenkapital- und Tragbarkeitsanforderungen der Hypothekarinstitute zu erfüllen. Mit dem Pensionskassen-Vorbezug von durchschnittlich rund CHF 115'000.- entsteht eine Rentenlücke von CHF 500.- pro Monat. Diese sollte bis zur Pensionierung geschlossen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab