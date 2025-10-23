EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Platzierung einer Anleihe mit 6,0% Kupon p.a.

Zeichnungsfrist: 27. Oktober bis 10. November 2025

Anleihevolumen bis zu 50 Mio. EUR mit 5 Jahren Laufzeit

Rückführung der US-Kreditlinie und Ausbau des Öl- und Gasgeschäfts

Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

EBITDA von 115 bis 135 Mio. EUR in 2025 und 2026 geplant

Die Deutsche Rohstoff AG plant, auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts* eine neue Unternehmensanleihe (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR und einem Kupon von 6,0% zu platzieren.





Anleihekonditionen



Die Laufzeit der neuen Anleihe 2025/2030 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 6,0% und wird nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 27. Oktober 2025 bis 10. November 2025, 12:00 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Eine prospektfreie Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in bestimmten weiteren europäischen Ländern erfolgt vom 27. Oktober 2025 bis 10. November 2025. Ein Umtausch aus der bestehenden Anleihe wird nicht möglich sein.



Der Nettoemissionserlös soll im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs für Investitionen in das US-Öl- und Gasgeschäft des Deutsche Rohstoff-Konzerns verwendet werden. Wesentliche Mittelverwendung wird die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinien in den USA und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer sein. Verbleibende Mittel dienen der Vorhaltung von Liquidität für weitere Akquisitionsmöglichkeiten und Flächenerweiterungen der Tochtergesellschaften Bright Rock Energy, LLC, und 1876 Resources, LLC.



Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: "Mit der Begebung einer weiteren Anleihe stellen wir die Finanzierung des Konzerns noch breiter auf und reduzieren gleichzeitig unsere Bankverbindlichkeiten in den USA. Die Verschuldung des Konzerns steigt somit nur geringfügig, aber wir schaffen hohe Flexibilität, um die weitere Finanzierung unserer Aktivitäten sicherzustellen und gleichzeitig Chancen nutzen zu können. Mit den kürzlich bekanntgegebenen Akquisitionen von Bright Rock und Salt Creek haben wir hier erste Schritte gemacht. Gleichzeitig bietet sich für Investoren die Chance auf eine attraktive Verzinsung in einem rückläufigen Zinsumfeld, unterlegt durch die Werte unserer Reserven und Beteiligungen im Metallbereich."



Zusätzlich zu den altbekannten Zeichnungswegen bietet die Deutsche Rohstoff erstmalig die Zeichnungsfunktionalität über ihre Website ( www.rohstoff.de/zeichnen ) an. Dadurch können auch Investoren, deren Depotbanken keine Zeichnung von Anleiheemissionen unterstützen, die Anleihe 2025/2030 kostenlos zeichnen.



Die neue Anleihe 2025/2030 der Deutsche Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 13. November 2025 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager und Sole Lead Bookrunner. Der Wertpapierprospekt ist ab sofort auf der Website der Gesellschaft ( www.rohstoff.de/anleihe ) abrufbar.





Etabliertes Unternehmen mit starken Zahlen



Die Deutsche Rohstoff AG hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und befindet sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Jahr 2024 wurden neue finanzielle und operative Rekorde erreicht. Mit einer Produktion von rund 14.700 BOEPD lag der Umsatz bei 235 Mio. EUR und der Konzern-Gewinn bei 50 Mio. EUR.



Im Jahr 2025 feiert die Deutsche Rohstoff 15 Jahre Öl- und Gasförderung in den USA. Über diesen Zeitraum erfolgte eine kontinuierlich positive operative Entwicklung, das Geschäft wurde auch in Phasen niedriger Ölpreise und geopolitischer Krisen erfolgreich gesteuert. Derzeit werden rund 120 Bohrungen als Betriebsführer und etwa 100 weitere als Non-Op-Partner in Colorado und Wyoming betrieben, unter Einhaltung höchster Umweltstandards und in einem stabilen regulatorischen Umfeld.



Für 2025 wird ein Umsatz zwischen 170 und 190 Mio. EUR und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 115 bis 135 Mio. EUR erwartet. Im ersten Halbjahr 2025 wurde bereits ein Umsatz in Höhe von 102 Mio. EUR und ein EBITDA von über 70 Mio. EUR erwirtschaftet. Für 2026 wird ein Umsatz- und EBITDA-Niveau auf 2025er Basis prognostiziert, zugrunde gelegt werden ein Ölpreis von 60 USD je Barrel der Sorte WTI, ein Wechselkurs von 1,10 EUR/USD und ein Henry-Hub-Erdgaspreis von 3 USD/MMBtu.



Die Deutsche Rohstoff verfügte zum 30. Juni 2025 über eine gesunde Eigenkapitalquote von 40,2%. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA lag im Jahr 2024 bei 0,9.





Finanzielle Flexibilität



Durch die Begebung der Anleihe fließen dem Konzern bis zu 50 Mio. EUR zu. Über 50% werden zunächst für die teilweise Rückführung von Kreditlinien genutzt. Zum Jahresende werden daher neben einer Liquidität von rund 70 Mio. EUR weitere rund 75 Mio. USD an ungezogenen Kreditlinien erwartet. Damit ist die Finanzierung breit aufgestellt, kurzfristige Verpflichtungen können bedient und gleichzeitig Mittel für Akquisitionen, Flächenerweiterungen und operative Investitionen bereitgestellt werden. Diese Struktur ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Nutzung von Marktchancen und der langfristigen Unternehmenssteuerung.



Henning Döring, CFO, kommentierte: "Die neue Anleihe stärkt die Liquiditätsposition, verbessert die Fristentransformation, senkt die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten und schafft Planungssicherheit für operative und strategische Investitionen. So bleibt der Konzern auch unter volatilen Marktbedingungen stabil und jederzeit handlungsfähig."





Hohe Reserven und werthaltige Beteiligungen



Der Deutsche Rohstoff Konzern holt grundsätzlich jährlich Reservegutachten von namhaften Reservegutachtern ein. Die gutachterlich festgestellten sicheren ("proved") und wahrscheinlichen ("probable") Ölreserven des Deutsche Rohstoff Konzerns beliefen sich zum 31. Dezember 2024 auf 54 Mio. Barrel Öläquivalent (BOE). Der Barwert der sicheren Reserven belief sich auf 452 Mio. USD. Die bereits produzierenden Bohrungen generieren einen Nettocashflow von 562 Mio. USD, mit einem abgezinsten Wert von 381 Mio. USD. Zusammen mit den wahrscheinlichen Reserven überschreitet der zukünftige Cashflow über eine Milliarde USD und unterstreicht die wirtschaftliche Attraktivität der Förderaktivitäten.





Almonty Industries



Darüber hinaus verfügt der Konzern mit der Beteiligung am Wolframproduzenten Almonty Industries über eine enorm vielversprechende Beteiligung im Metall-Bereich. Die rund 10% Aktien an Almonty zusammen mit den Ausleihungen und Wandelschuldverschreibungen haben gemessen am Aktienkurs von Almonty allein einen aktuellen Marktwert von über 150 Mio. EUR. Almonty ist einer der wichtigsten Wolframproduzenten der Welt und plant in Kürze die Sangdong Mine in Südkorea und damit die größte nicht-chinesische Wolframmine zu eröffnen.





Globaler Ölbedarf steigt stetig weiter an



Die Nachfrage nach Öl und Gas ist weiterhin ungebrochen und wird nach Einschätzung der Gesellschaft auch in den kommenden Jahren und vermutlich sogar Jahrzehnten weiter steigen. Derzeit werden weltweit rund 104 Mio. Barrel Öl pro Tag verbraucht und gleichzeitig wächst die weltweite Bevölkerung. Vor allem Schwellenländer machen nahezu 100% des Nachfragewachstums aus.





Mannheim, 23. Oktober 2025





* Veröffentlicht unter www.rohstoff.de/anleihe





