Zeichnungsstart am 27. Oktober 2025

Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 6,00 % p.a. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Oktober bis 10. November 2025, das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich.

Der Nettoemissionserlös soll vor allem zur teilweisen Rückführung von US-Kreditlinien und zum Ausbau des Öl- und Gasgeschäfts in den ...

