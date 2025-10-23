Die Marke Prolux Solutions bringt einen modularen und integrierten Hybridspeicher auf den Markt. Der Storac LFP All-in-One ist ab einer Leistung von 10 kW und mit einer Kapazität ab 10 kWh verfügbar. Das System kombiniert LFP-Batterietechnologie, Hybridwechselrichter und Energiemanagement in einer Einheit und ermöglicht laut Anbieter Prolux eine zügige Installation ohne externe Komponenten. Der Speicher unterstützt laut aktueller Pressemitteilung sowohl AC- als auch DC-Kopplung, ist kaskadierbar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.