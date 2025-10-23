Die Aktie von Redcare Pharmacy befindet sich schon wieder auf dem absteigenden Ast. Starke vorläufige Zahlen zum dritten Quartal samt bestätigter Prognosen werden von wieder aufflammenden Konkurrenzsorgen belastet. Deutsche Bank Research bleibt dennoch optimistisch gestimmt und sieht erhebliches Upside-Potenzial für den MDAX-Wert.Analyst Jan Koch hat die Einstufung "Buy" mit einem Zielkurs von satten 214 Euro am Donnerstag bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau errechnet sich daraus ein stattliches ...

