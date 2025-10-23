Die Airbus-Aktie steht aktuell bei 206 EUR und zeigt sich nach einer Woche voller strategischer Ankündigungen stabil. Europas Luftfahrt- und Raumfahrtgigant schlägt eine neue Richtung ein - nicht mit einem neuen Flugzeug, sondern mit einer Fusion seiner Satellitensparte mit Thales und Leonardo. Ziel ist es, dem wachsenden Einfluss von Elon Musks SpaceX etwas entgegenzusetzen und eine europäische Antwort auf den globalen Wettbewerb im Orbit zu ...

