Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, mobile und portable Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer 15%igen Beteiligung an der Oneberry Technologies Pte. Ltd. ("Oneberry") unterzeichnet.SFC sichert sich zudem eine Option auf den Ausbau zu einer Mehrheitsbeteiligung. Strategische Partnerschaft mit führendem KI-Sicherheitsanbieter Oneberry Technologies, mit Sitz in Singapur, ist ein Marktführer für KI-gestützte Sicherheitslösungen und bietet vollautomatisierte, mobile und personalfreie Überwachungssysteme für staatliche und private ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.