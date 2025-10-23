Tesla - höhere Kosten untergraben Rekordumsatz



Am 30. September liefen die US-Steuergutschriften von 7.500 USD für Elektroautos aus.



Am Mittwochabend veröffentlichte Tesla die Quartalszahlen. Der Elektroautohersteller konnte von einer erhöhten Nachfrage nach seinen Fahrzeugen profitieren, vermutlich aufgrund des Auslaufens der US-Steuergutschrift. Dies verhalf Tesla zu einem Rekordumsatz von etwa 28,1 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei rund 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von rund 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang führte dazu, dass die Tesla-Aktie nachbörslich um rund 3 Prozent fiel. Aufgrund kurzfristiger Unsicherheiten bezüglich der Handels-, Zoll- und Fiskalpolitik gab Tesla keine Prognose für das Gesamtjahr ab.



Elon Musk betonte zudem, dass sich Tesla an einem kritischen Wendepunkt im Bereich Künstliche Intelligenz befindet. Viele Beobachter würden nicht erkennen, in welchem Ausmaß autonome Fahrzeuge auf der Straße an Bedeutung gewinnen.









Quelle: HSBC









