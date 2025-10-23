Genf - Das KI-Forschungsunternehmen General Intuition hat 134 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht, um die Entwicklung von räumlich wahrnehmenden KI-Agenten voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde von Khosla Ventures und General Catalyst angeführt, unter Beteiligung von The Raine Group und weiteren Investoren. General Intuition wurde von einem Team ehemaliger Medal-Ingenieure und KI-Forscher gegründet und trainiert maschinelle Lernmodelle ...

