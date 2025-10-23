Zürich - Karin Looser stand mehr als zwölf Jahre an der Spitze des Technopark Zürich. Nun übergibt sie den Staffelstab an Marcel Gurrath, der im Oktober 2025 die Geschäftsleitung des Technopark Zürich übernimmt. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft, Führung und Organisationsentwicklung bringt Marcel Gurrath ideale Voraussetzungen mit, um den Technopark Zürich in die Zukunft zu führen. Zuletzt war er als Leiter Vermietungsmanagement ...

