Kein Hantieren mit dem Scanner, keine Navigation mit dem Smartphone: Amazon stellt eine AR-Brille vor, die Lieferant:innen das Austragen von Paketen erleichtern soll. So funktioniert die smarte Brille. Berichte kursierten schon vor gut einem Jahr, nun ist es offiziell: Amazon stattet Lieferant:innen mit Augmented-Reality-Brillen aus. Das gab der Handelsriese gerade in einem Blogbeitrag bekannt. Die smarten Augengläser sollen für die Mitarbeiter das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n