Seltene Erden: Trump-Pakt mit Australien könnte Rohstoff-Aktien wie Rio Tinto, BHP oder Trigg Minerals Schub geben

Anzeige / Werbung

Donald Trump ergreift mit Blick auf die Sicherung Seltener Erden erneut die Initiative: Im Rahmen seines außen- und wirtschaftspolitischen Ansatzes unterzeichneten die USA und Australien eine umfassende Rohstoffpartnerschaft. Der Schritt dient der Verringerung der Abhängigkeit von China im Bereich kritischer Materialien und gewinnt vor allem für Unternehmen mit einem Rohstoff-Fokus und expliziten Explorationsplänen Bedeutung. Für das australische Unternehmen Trigg Minerals (WKN A2BPLD, ISIN AU0000020807) - spezialisiert auf Kalium- und Sulfat-Vorkommen in Westaustralien - könnte sich damit eine attraktive Marktchance ergeben.

Strategische Neuausrichtung im Rohstoffsektor

Die Allianz zwischen den USA und Australien fußt auf gemeinsamen Interessen: Beide Staaten wollen ihre Versorgung mit strategischen Rohstoffen wie Seltenen Erden, Lithium, Kobalt oder Mangan absichern und gerade China als dominierende Kraft in diesem Sektor in Teilen umgehen. Laut Medienberichten soll in den kommenden sechs Monaten ein Investitionsrahmen von mehr als drei Milliarden US-Dollar für Rohstoffprojekte zwischen beiden Ländern aufgestellt werden. Zudem erfolgt die Vereinbarung parallel zur militärisch-technologischen Vertiefung: Der Verkauf atomgetriebener U-Boote wird ebenso bestätigt wie der Rohstoffpakt - beides markiert ein Signal hin zu einer engeren Zusammenarbeit im Indopazifik.

Australien bringt dabei aus Sicht der USA entscheidende Vorteile mit: stabile politische Rahmenbedingungen, ein etabliertes Bergbausegment und große Rohstoffreserven. Für europäische und amerikanische Investoren steigt damit die Attraktivität australischer Explorationen im Segment strategischer Materialien. Unternehmen wie Trigg Minerals befinden sich damit in einem Umfeld, in dem sowohl staatliche Förderung als auch Marktzugang und Versorgungssicherheit eine größere Rolle spielen könnten.

Rio Tinto, BHP, Trigg Minerals im Fokus: Positionierung für den Rohstoffzyklus

Zu den weiteren börsennotierten australischen Rohstoffkonzernen mit hoher Relevanz zählen beispielsweise auch BHP Group Limited (WKN 850524, ISIN AU000000BHP4) sowie Rio Tinto Ltd. (WKN 855018, ISIN AU000000RIO1) - beide Unternehmen gelten als Blue-Chips im Rohstoffsektor und profitieren generell von einer Rohstoffwende hin zu Sicherheit, Diversifikation und westlichen Abbau- und Lieferketten. Die Allianz USA-Australien könnte mittelfristig auch bei kleineren Akteuren wie Trigg Minerals die Wahrnehmung erhöhen.

Das Unternehmen positioniert sich hier mit seinem Fokus auf hochgradige Antimon- und Wolframvorkommen in Australien und den USA - Regionen, die zum Zentrum der geopolitischen Neuausrichtung westlicher Rohstoffstrategien werden könnten.

Denn gerade Antimon gilt - ähnlich wie seltene Erden - als unverzichtbar für militärische Legierungen, Halbleiter, Batterien und HochleistungsElektronik. Die Fähigkeit von Trigg, konfliktfreie und strategisch relevante Rohstoffe innerhalb des US-australischen Einflussraums zu entdecken, könnte für das Unternehmen einen strategischen Vorteil bergen. Ebenso wie die günstige Positionierung in Westaustralien - einer Region mit einer langen Rohstofftradition.

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Trigg Minerals Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Trigg Minerals Ltd" oder "Nebenwerte".

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Quellen:

https://www.wiwo.de/politik/ausland/seltene-erden-usa-und-australien-schliessen-pakt-zu-seltenen-erden/100166141.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Trigg Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Trigg Mineral. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Trigg Minerals einsehen: https://trigg.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Seltene Erden: Trump-Pakt mit Australien könnte Rohstoff-Aktien wie Rio Tinto, BHP oder Trigg Minerals Schub geben appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000BHP4,AU000000RIO1,AU0000046021