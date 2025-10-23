© Foto: Florian Peljak - Süddeutsche Zeitung Photo

Die Aktie von Atoss Software ist am Donnerstag regelrecht durchgestartet. Nach einer überraschenden Prognoseanhebung steigt die Aktie um mehr als 10 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli.ATOSS Software hat im dritten Quartal 2025 erneut starke Zahlen vorgelegt. Der Münchner Anbieter von Workforce-Management-Software steigerte den Umsatz um rund 12 Prozent auf 47,2 Millionen Euro (Vorjahr: 42,1 Millionen Euro) und traf damit die Erwartungen von Analysten. Besonders das Cloud-Geschäft war der Wachstumstreiber: Die Erlöse legten um 25 Prozent auf 23,4 Millionen Euro zu, der Anteil wiederkehrender Einnahmen aus Cloud und Wartung kletterte auf 70 Prozent. Das verschaffe "dem Unternehmen eine …