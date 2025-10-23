ATOSS Software SE liefert im dritten Quartal trotz Konjunkturflaute weiter ab: In den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse um 11% auf 139,3 Mio. EUR, die EBIT-Marge liegt bei 35% - und damit oberhalb der bisherigen Jahresprognose. Der Vorstand erhöht folgerichtig die Zielmarke für 2025 auf 34% EBIT-Marge; beim Umsatz peilt der Nebenwert rund 190 Mio. EUR und den 20. Rekordabschluss in Folge an. Wesentlicher Treiber bleibt das Cloud-Geschäft: Cloud & Subskriptionen legten um 28% auf 67,6 Mio. EUR zu; die wiederkehrenden Umsätze (inkl. Wartung) kletterten 19% auf 97,1 Mio. EUR und machen 70% des ...

