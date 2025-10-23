IBM legte gestern (22. Oktober) die Ergebnisse für das 3. Quartal vor. Auf den ersten Blick wussten die Zahlen zu gefallen, dennoch ging es für die Aktie im Anschluss abwärts. Diesen Rücksetzer gilt es einzuordnen.IBM liefert robuste Q3-Daten IBM gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 16,331 Mrd. US-Dollar an, nach 14,968 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. IBM konnte damit das Umsatzwachstum wieder ankurbeln. Nach einem Plus von Q2 / 2024 auf ...

