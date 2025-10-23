Anzeige
Donnerstag, 23.10.2025
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014
Tradegate
23.10.25 | 17:21
371,70 Euro
-1,73 % -6,55
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
23.10.2025 16:33 Uhr
23.10.2025 16:33 Uhr
MÄRKTE USA/Börsen starten gut behauptet - Tesla und IBM unter Druck

DJ MÄRKTE USA/Börsen starten gut behauptet - Tesla und IBM unter Druck

DOW JONES--Gut behauptet sind die US-Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach Handelsbeginn 0,1 Prozent auf 46.653 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen jeweils um 0,2 Prozent zu. Der sich wieder verschärfende Ton im Zollkonflikt zwischen den USA und China und der andauernde Shutdown dürften die Kauflust der Anleger weiter bremsen. Viele dürften sich auch in Erwartung der US-Verbraucherpreise am Freitag zurückhalten. Die Daten, eine wichtige Entscheidungshilfe für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, werden wegen des mittlerweile rund dreiwöchigen Stillstands von Behörden mit Verspätung veröffentlicht. Am Berichtstag stehen konjunkturseitig nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem September auf der Agenda.

Neue Sanktionen gegen Russland katapultieren die Ölpreise um rund 5 Prozent nach oben, was Ölwerten Rückenwind verleiht. US-Präsident Donald Trump hat die beiden russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft mit Sanktionen belegt, um im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt.

Gold erholt sich nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch, bedingt durch Gewinnmitnahmen. Am Anleihemarkt steigen die Renditen, wozu auch die stark steigenden Ölpreise beitragen dürften, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 3,98 Prozent. Der Dollar legt leicht zu. Für den Dollarindex geht es um 0,1 Prozent aufwärts, der Euro fällt auf etwa 1,1610 Dollar.

Die Bilanzsaison der Unternehmen hat mittlerweile neben positiven auch einige negative Überraschungen gebracht. Jüngstes Beispiel ist Tesla. Der Elektroautohersteller meldete für das dritte Quartal zwar einen Rekordumsatz, doch schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent. Die Tesla-Aktie fällt um 4 Prozent.

Gewinnmitnahmen könnten der Grund für das Minus der IBM-Aktie von 5,3 Prozent sein. Das Unternehmen hat überraschend starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben, allerdings summiert sich das Kursplus in diesem Jahr schon auf 31 Prozent.

T-Mobile US geben um 2,1 Prozent nach. Die Tochter der Deutschen Telekom hat ihre Jahresprognose erneut angehoben, doch haben die Quartalszahlen nicht in allen Punkten überzeugt. Der Umsatz war etwas höher als erwartet, der Gewinn jedoch niedriger.

Honeywell International ziehen um 5,3 Prozent an. Das Industriekonglomerat hat mehr verdient als geschätzt.

Der Spielzeughersteller Hasbro (-0,9%) hat im Quartal insgesamt besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresziele erhöht. Allerdings verfehlte der Bereich Consumer Products die Erwartungen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           46.653,34    +0,1%    62,93    +9,5% 
S&P-500          6.714,15    +0,2%    14,75   +13,9% 
NASDAQ Comp       22.782,55    +0,2%    42,16   +17,8% 
NASDAQ 100        24.924,95    +0,2%    45,95   +18,4% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 23:48  % YTD 
EUR/USD           1,1608    -0,0%   1,1613   1,1612 +12,1% 
EUR/JPY           177,19    +0,4%   176,41   176,42  +8,3% 
EUR/CHF           0,9246    +0,1%   0,9241   0,9241  -1,5% 
EUR/GBP           0,8702    +0,1%   0,8695   0,8695  +5,1% 
USD/JPY           152,65    +0,5%   151,91   151,91  -3,4% 
GBP/USD           1,3340    -0,1%   1,3355   1,3356  +6,7% 
USD/CNY           7,0945    -0,1%   7,0994   7,0994  -1,5% 
USD/CNH           7,1238    -0,0%   7,1265   7,1264  -2,8% 
AUS/USD           0,6510    +0,3%   0,6491   0,6490  +4,9% 
Bitcoin/USD       109.377,55    +2,1% 107.144,65 107.208,55 +13,3% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,44    58,50    +5,0%    2,94 -15,8% 
Brent/ICE          65,57    62,59    +4,8%    2,98 -14,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.146,59   4.096,25    +1,2%    50,34 +56,3% 
Silber            49,33    48,51    +1,7%    0,83 +68,2% 
Platin          1.418,72   1.401,75    +1,2%    16,97 +60,1% 
Kupfer            5,10     5,00    +2,0%    0,10 +24,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

October 23, 2025 10:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
