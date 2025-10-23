Die Villeroy & Boch AG hat sich in einem weiterhin schwierigen globalen Marktumfeld solide entwickelt und ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 um 6,7 % auf 1.075,2 Mio. € gesteigert (Vorjahr: 1.007,7 Mio. €). Wesentliche Wachstumstreiber waren die Akquisition von Ideal Standard, die starke Performance in der EMEA-Region sowie Zuwächse im Geschäft mit Armaturen und Duschsystemen. Das operative EBIT stieg leicht auf 65,1 Mio. € (Vorjahr: 64,8 Mio. €). Solide Entwicklung trotz schwacher Weltkonjunktur Das Geschäftsjahr 2025 war bislang durch Konsum- und Investitionszurückhaltung sowie eine ...

