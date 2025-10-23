Felix Stern und Dr. André Meyer-Wehmann (Berenberg): Strukturelle Änderungen begünstigen niedrigere Credit Spreads

22.10.2025 -

Im Rahmen von Insights geben wir Ihnen ein besseres Verständnis unserer Anlagephilosophie und unseres Denkens.

Auch im laufenden Jahr haben Euro-Unternehmensanleihen ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Deren Risikoaufschläge, auch Credit Spreads genannt, fielen zuletzt auf das gleiche Niveau wie zur Zeit der exzessiven Anleiheankäufe der Europäischen Zentralbank während der Corona-Krise (Abb. 1). Dennoch sind Unternehmensanleihen nicht unbedingt teuer. Änderungen am Markt für Unternehmensanleihen deuten darauf hin, dass die Credit Spreads strukturell niedriger sein könnten als in der Vergangenheit. Wir betrachten, wie sich die Credit Spreads zusammensetzen, erörtern, welche makroökonomischen Aspekte für strukturell niedrigere Credit Spreads sprechen könnten, und gehen dann auf Veränderungen in ausgewählten Marktsegmenten ein.